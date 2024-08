Le Québec à la recherche de 400 travailleurs en Belgique

Partager:

Une douzaine d'entreprises québecoises ont plus de 400 postes à proposer à des travailleurs belges. Les personnes intéressées ont jusqu'au 15 septembre pour poser leur candidature, a annoncé mardi la délégation générale de la "Belle Province" à Bruxelles.

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement du Québec organise en Belgique une série de rencontres entre des entreprises et de potentiels candidats. Plus de 400 postes sont à pourvoir au total, dans des secteurs en pénurie en Québec. À savoir l'administration, les finances et assurances, l'éducation, le génie civil et la construction, la santé et les services sociaux, les technologies de l'information et le transport terrestre, la mécanique et le camionnage.

Outre l'avantage de la langue, la Belgique francophone est vue comme une terre de profils à "fort potentiel", avec une grande proximité dans la méthode de travail, relève-t-on du côté de la délégation générale du Québec. En moyenne, deux à trois centaines de travailleurs belges font chaque année le grand saut vers l'immense province de l'est du Canada. Un nombre que le Québec espère voir croître grâce à l'organisation de ces "Journées" spécifiques pour la Belgique. Les candidats ont jusqu'au 15 septembre pour prendre connaissance des offres et se déclarer, via l'adresse Quebec.ca/JourneesQuebecBelgique. Les personnes retenues seront ensuite convoquées pour un entretien à Bruxelles les 28 et 29 septembre.