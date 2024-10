Le "Refugee Medical Point" de la Croix-Rouge s'installe durablement à l'ex-hôpital Bordet

Un an et demi après l'ouverture, la crise de l'accueil est toujours présente puisqu'actuellement 3.800 demandeurs de protection internationale attendent une place.

Plus de 8.000 consultations médicales ont été proposées en 2023, ainsi que 371 consultations psychologiques dans ce centre médical. En moyenne, le centre a accueilli 50 personnes par jour. Des hommes dans une écrasante majorité (93%). La fréquentation a augmenté de 59% entre le 1er et le 4e trimestre de l'an dernier.

Au Refugee Medical Point, près de 8.000 consultations ont eu lieu de janvier dernier jusqu'à fin août et encore près de 1.000 en septembre. Entre 2023 et 2024, on observe une hausse de fréquentation de 34%.

L'idée a donc été de proposer un lieu plus pérenne aux populations qui en ont besoin. La convention signée avec Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, garantissant la jouissance du nouveau site jusqu'en fin 2025.

Sur place, les patients trouveront des équipes pluridisciplinaires, comprenant médecins, infirmiers, psychologues, et médiateurs interculturels. L'offre consiste en des consultations et un suivi médical, ainsi qu'un soutien administratif. L'accueil se fait du lundi au vendredi dans six langues. Une trentaine de médecins et infirmiers du pool médical de la Croix-Rouge s'y relaient. Deux psychologues sont présentes en permanence.