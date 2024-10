Le système d'alerte par SMS BE-Alert testé dans 237 communes

Le système d'alerte par SMS BE-Alert a été testé jeudi dans plus de 237 villes et communes dans trois provinces, a indiqué le Centre de crise National.

Pour le Centre de crise National, ce test "permet de vérifier la capacité et la vitesse d'envoi des messages lors d'un pic d'utilisation".

Les villes et communes ont principalement envoyé un message test par SMS. Au total, 920.583 SMS ont été envoyés, dont 388.539 aux citoyens inscrits et 532.044 sur base de la localisation. Plus de 598.389 e-mails ont également été envoyés, ainsi que 60.664 messages vocaux.

Grâce aux SMS envoyés sur base de la localisation dans une zone géographique précise, toutes les personnes présentes dans la zone sélectionnée, et en possession d'un téléphone portable au moment du test, ont reçu un message. Ce message a également été envoyé aux personnes qui ne sont pas inscrites à BE-Alert. Ce test sur base de la localisation a été organisé en collaboration avec les villes de Staden, Bree, Wuustwezel, Tubize, Beyne-Heusay, Tirlemont, Etterbeek, Grez-Doiceau, Termonde, Bastogne et Fernelmont, ainsi qu'avec les provinces de Namur et Anvers.

Outre les canaux classiques de BE-Alert, de nouvelles fonctionnalités du système ont été testées. La province d'Anvers a ainsi envoyé un message test via les panneaux d'information à Boom et Malines. Ces panneaux permettront aux autorités locales d'alerter encore plus de personnes lors d'une situation d'urgence.