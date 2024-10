Le télescope James Webb détecte du dioxyde de carbone sur la grande lune de Pluton

- "Une pièce du puzzle" -

Charon, la plus grande des cinq lunes de Pluton, avec un diamètre d'environ 1.100 km, a été découverte en 1978. En la survolant en 2015, la sonde New Horizons de la Nasa a montré une surface couverte de glace d'eau et d'ammoniaque, supposées lui donner un aspect rouge et gris. Elle a aussi montré des remontées de matière depuis le sous-sol.

Ce qui a suggéré aux chercheurs la présence de dioxyde de carbone (CO2), un gaz essentiel au développement de la vie sur Terre.

Les objets de la ceinture de Kuyper sont censés s'être formés à partir du disque protoplanétaire, un grand anneau de poussière et de gaz qui ceinturait le jeune Soleil il y a 4,5 milliards d'années.