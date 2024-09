L'est de l'Europe nettement plus touché par la mortalité liée au Covid

Une étude démographique franco-allemande sur la surmortalité Covid par région en Europe montre que l'est de l'Union européenne a payé un tribut nettement plus lourd que sa partie ouest.

Selon cette étude réalisée par l'Institut national d'études démographiques (Ined) et son homologue allemand, l'Institut fédéral de recherche sur la population (BiB), ce sont d'abord les points d'arrivée de la pandémie sur le continent qui sont les plus touchés par la surmortalité.

Mais en 2021, "la surmortalité s'est déplacée vers l'est de l'Europe". "Les régions où les pertes d'espérance de vie ont été supérieures à deux ans se situaient en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie, et en Slovaquie", note l'étude.

D'une manière générale, "les régions du nord de l'Italie, du sud de la Suisse, du centre de l'Espagne et de l'est de la Pologne ont perdu plus de deux ans et demi d'espérance de vie" pendant cette première vague.

Au final, "parmi les 50 régions (européennes) les plus touchées" par la surmortalité en 2020 et 2021, "celles situées en Europe de l'est sont largement majoritaires : on y retrouve 36 régions polonaises, six slovaques, deux tchèques, une hongroise ainsi que les deux régions lituaniennes".

Quant à la Suède, qui avait suivi une voie divergente des autres pays européens en refusant les confinements, les résultats de ses régions en termes de mortalité sont comparables à ceux de ses voisins.