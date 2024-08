Liège se pare des couleurs de l'arc-en-ciel le week-end des 23, 24 et 25 août

La Ville de Liège revêtira des couleurs de l'arc-en-ciel le week-end des 23, 24 et 25 août à l'occasion de la première Pride organisée dans une ville wallonne. Cette première Pride en Cité ardente aura pour thème le harcèlement dont sont encore quotidiennement victimes les personnes LGBTQIA+, indiquent jeudi les organisateurs de l'événement festif et revendicatif.

A côté de la parade, les organisateurs ont également prévu des soirées, un village, des shows, un brunch, une exposition consacrée aux droits des personnes LGBTQIA+ dans les locaux de la FGTB Liège-Huy-Waremme ainsi qu'un temps de prière oecuménique organisé par la Communauté du Christ Libérateur toujours le samedi 24 août à 11 heures en l'église Saint-Denis.

La première Pride a lieu le 5 mai 1979 à Anvers et s'appelait alors le Roze Zaterdag. Les années suivantes, d'autres éditions sont organisées à Gand et à Bruxelles. A partir de 1996, le défilé a lieu chaque année à Bruxelles et en 1998, il prend le nom de Lesbian & Gay Pride.

En 2008, Anvers organise sa première Pride régionale. Aujourd'hui, la Pride d'Anvers et la Pride de Bruxelles revendiquent chacune quelque 120.000 participants.