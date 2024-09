Météo: encore cinq départements en vigilance orange pluie-inondation

Les Pyrénées-Atlantiques (pluie-inondation et crues) ainsi que les Landes (crues) sont de leur côté repassées en jaune, souligne l'agence dans sa dernière mise à jour.

La Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne et les Hautes-Pyrénées sont maintenues en vigilance orange pluie-inondation au moins jusqu'à 15H00 samedi, a indiqué Météo-France dans son bulletin de 06H00.

Dans l'ouest du Massif central, l'établissement public a relevé des "cumuls de 40 à 70 mm assez généralisés, des pointes à 80 mm". Mais les pluies orageuses vont se poursuivre et le chiffre pourra avoisiner les "100 mm" en pointes.

Des pointes entre 150 et 250 mm sont encore attendues près de la frontière espagnole, avertit Météo-France.

Les pluies ont déversé "souvent entre 40 et 80 mm" dans les Pyrénées-Atlantiques, avec "des pointes supérieures à 100 mm vers le relief", précise la même source.

Dans le reste de la France, une ligne orageuse active va traverser dans l'après-midi l'est de l'Occitanie, en direction d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France. Elle donnera des pluies assez brèves mais intenses, parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent.