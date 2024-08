Opération de recherches pour un nageur disparu à Gand

La police et les pompiers gantois sont à la recherche d'un nageur qui a disparu dans un canal de la ville.

Un véhicule des pompiers scrute la surface de l'eau à l'aide de projecteurs et une ambulance est également prête à intervenir. Le signalement a été fait dans la soirée.

Une personne a averti la police qu'une personne s'est jetée dans l'eau et n'a plus été aperçue, confirme la police locale. Il est interdit de nager à cet endroit, d'autant plus que des algues toxiques ont été aperçues récemment.

En fin de semaine passée, un corps sans vie a été extrait des eaux de la ville. Mais les deux incidents ne semblent pas liés.