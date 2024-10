Plus d'un quart des appels reçus par Télé-accueil a trait à la santé mentale

Télé-accueil, un service d'écoute téléphonique accessible en continu, a enregistré 130.000 appels entre le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024. Parmi ceux-ci, plus d'un quart (26%) avait trait de près ou de loin à la santé mentale, indique mardi l'ASBL, en prélude à la journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre.

Les appels ayant la santé mentale comme thème principal représentaient pour leur part "près de 15% des communications, plaçant ce sujet en troisième position, derrière les relations interpersonnelles (25%) et le lien social (plus de 15%)", souligne Télé-accueil.

Dans le détail, 34% des appelants en détresse psychique ont évoqué des troubles mentaux tandis qu'ils étaient 28% à souffrir d'angoisse et d'anxiété. La dépression a été abordée par 18% de ces appelants et le mal-être concernait 16% d'entre eux.

Ces chiffres reflètent une "réalité préoccupante de la santé mentale en Belgique", selon Télé-accueil. L'association met en garde contre l'augmentation importante des troubles anxieux ou dépressifs au sein de la population. De 10% en moyenne avant la pandémie de Covid, ils ont bondi à respectivement 20 et 18% durant l'automne dernier, rapporte-t-elle. Le taux de mortalité par suicide est par ailleurs particulièrement élevé en Belgique, rappelle l'ASBL, qui cite des statistiques de Sciensano.

La Fédération des centres de Télé-Accueil comporte six centres en Belgique francophone. Le service, qui est assuré par des bénévoles formés par des professionnels, est accessible 24h/24, 7j/7 via le numéro 107 ainsi que par tchat. "Bienveillante et sans jugement", l'écoute offerte peut "aider à désamorcer des situations de crise et constitue parfois une première étape vers un suivi thérapeutique", fait valoir l'ASBL.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.