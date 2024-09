Près d'un jeune sur deux dit avoir déjà dû faire face à des préjugés et discriminations

Près d'un jeune sur deux (46,5%) indique avoir fait face à des préjugés et à des discriminations, ressort-il d'une enquête dévoilée mardi et menée par le Forum des Jeunes auprès de 1.192 d'entre eux âgés entre 16 et 30 ans.

Le Forum des Jeunes a sorti mardi son nouvel Avis officiel "À l'écoute des jeunes pour une société plus juste et inclusive". Au total, c'est près de 1.200 jeunes francophones qui ont pu témoigner à propos de leurs expériences de l'inclusion dans la société: des jeunes en situation de handicap, des mineurs étrangers non accompagnés (MENA), des jeunes ni en emploi, ni dans l'enseignement, ni en formation (NEETS), des jeunes LGBTQIA+, etc. Minorité ou non, 82% des jeunes se sentent désavantagés en tant que jeunes, précise l'organisation.

L'enquête révèle aussi que près de trois jeunes sur dix (29%) disent ne pas avoir connaissance de leurs droits.

Les jeunes demandent, à travers l'enquête, de simplifier les démarches administratives et d'être mieux informés sur leurs droits via des canaux adaptés; de renforcer la formation des professionnels en contact avec la jeunesse sur les enjeux de discrimination et d'inclusion et d'adapter la voirie et les infrastructures de transport pour une meilleure accessibilité, de rendre les services publics plus inclusifs par l'utilisation de pictogrammes et la formation des employés, et d'améliorer l'accès aux loisirs en adaptant les infrastructures et en promouvant le sport inclusif.