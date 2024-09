Quelques belles éclaircies seront encore possibles

Ce dimanche matin, il tombera encore temporairement un peu de pluie sur l'est du pays. Ailleurs, des éclaircies, parfois larges, alterneront avec quelques champs de nuages bas. Ces derniers pourront localement laisser s'échapper quelques gouttes même si le temps restera généralement sec, prévoit l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses à partir de l'ouest du territoire. Un coup de tonnerre localisé n'est par ailleurs pas exclu. Le temps sera également parfois brumeux en Ardenne. Les minima descendront entre 12 et 16°C.

Les maxima oscilleront entre 17 et 22°C sous un vent modéré, à parfois assez fort dans l'ouest, de secteur sud-sud-ouest.

L'après-midi, la nébulosité deviendra plus variable. En fin de journée, la nébulosité augmentera par l'ouest du pays et sera suivie par quelques faibles pluies ou une averse sur l'extrême ouest.

Le temps sera encore très variable au début de la semaine prochaine, avec des périodes de pluie ou des averses entrecoupées de périodes sèches avec des éclaircies. Il fera graduellement de plus en plus frais avec des maxima ne dépassant plus 15°C jeudi.