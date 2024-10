Royaume-Uni : les actes islamophobes au plus haut depuis dix ans, selon une association

Les actes de haine envers les musulmans au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau en dix ans depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, selon le rapport d'une association antiraciste publié vendredi.

Dans son rapport, Tell MAMA, qui recense les incidents visant les musulmans sur le sol britannique, comptabilise un total de 4.971 incidents sur près d'un an.

La plupart de ces actes, recensés en majorité dans la capitale britannique, relèvent d'agressions verbales (63%), d'autres de menaces (27%).

Fin juillet, lors des émeutes qui ont touché l'Angleterre, les pires depuis plus de dix ans, les lieux de culte musulmans avaient fait l'objet d'une surveillance policière, après plusieurs incidents à Londres et dans des villes du nord du pays.

La publication de ce rapport intervient quelques jours après un rapport sur la hausse des actes antisémites.

Selon le Community Security Trust (CST), qui assure également la sécurité d'écoles ou lieux de culte de la communauté juive au Royaume-Uni, le nombre d'actes antisémites a triplé au Royaume-Uni depuis un an, avec plus de 5.000 incidents recensés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza.