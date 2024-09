Royaume-Uni: plus de 25.000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année

Plus de 25.000 migrants sont arrivés sur les côtes britanniques depuis début 2024, une année particulièrement meurtrière, avec 46 morts recensés, pour ceux qui tentent cette périlleuse traversée de la Manche dans des bateaux de fortune, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Plus de 1.400 migrants sont partis de France et ont traversé la Manche samedi et dimanche, portant le total des départs à 25.052 depuis janvier, a indiqué le ministère britannique de l'Intérieur.

Ce chiffre est en progression de 4% comparé à la même période de l'an dernier, mais reste inférieur de 21% à celui enregistré sur la même période en 2022, année record qui avait vu 45.000 migrants arriver au Royaume-Uni par la Manche.