Shell annonce une baisse des marges de raffinage

Le prix du baril de Brent a chuté de 17% au troisième trimestre en raison des inquiétudes croissantes relatives à la faiblesse de l'économie chinoise, le plus grand importateur mondial de pétrole. Au cours de la première semaine d'octobre, les prix du pétrole ont toutefois connu une forte reprise en raison des tensions croissantes liées à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les marges de raffinage du pétrole brut en produits utilisables ont chuté à 5,50 dollars (29%) le baril au dernier trimestre. Son concurrent américain Exxon Mobil avait averti la semaine dernière que la baisse des prix du pétrole et la diminution des marges de raffinage pèseraient sur les bénéfices du troisième trimestre à hauteur d'1,6 milliard de dollars.

Shell annoncera les chiffres trimestriels complets le 31 octobre.

Au deuxième trimestre, le groupe avait enregistré un bénéfice supérieur à celui réalisé un an plus tôt et un programme de rachat d'actions d'une valeur de 3,5 milliards de dollars avait été annoncé. Le CEO Wael Sawan avait indiqué que Shell continuerait à racheter ses propres actions pour récompenser les actionnaires.

Il se pourrait, par ailleurs, qu'on apprenne le nombre d'emplois supprimés par la compagnie pétrolière. L'agence de presse Reuters avait rapporté fin août que Shell souhaitait réduire massivement son effectif au sein de sa division de production de pétrole et de gaz. Cette réorganisation entraînerait la perte de centaines d'emplois dans le monde.