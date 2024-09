Taïwan en état d'alerte après avoir détecté des tirs de missiles

Le ministère de la Défense a dit avoir enregistré ces tirs dans les provinces et les régions de Mongolie intérieure (nord), du Gansu (nord), du Qinghai (ouest) et du Xinjiang (nord-ouest) dès 06h50 (00h50 en Belgique).

"L'armée surveille en permanence les évènements pertinents et les forces de défense aérienne maintiennent un haut niveau de vigilance et renforcent leur (état d') alerte", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Toute action menaçante et provocatrice portera gravement atteinte à la stabilité régionale", a ajouté le ministère.