Un casting essentiellement féminin aux postes clés de l'Union européenne

Soutien également très actif à l'Ukraine, la conservatrice maltaise Roberta Metsola, 45 ans, a largement décroché mardi, à Strasbourg, un second mandat de deux ans et demi à la présidence du Parlement européen.

Portée à cette fonction début 2022, elle était alors la plus jeune à prendre la tête de l'assemblée. C'est la troisième femme à y accéder, après les Françaises Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002).

Sous son premier mandat, ébranlé par le scandale du Qatargate autour de soupçons de corruption d'élus, le Parlement européen a voté les législations environnementales du Pacte vert, des réglementations inédites imposées aux géants du numérique et le Pacte migratoire de l'UE.

Fidèle à la position anti-avortement de son parti nationaliste maltais, Mme Metsola s'était néanmoins engagée lors de son accession à la présidence à défendre les positions officielles de l'institution et à "aller plus loin pour garantir et défendre les droits des femmes" et contrer les violences faites aux femmes. Des priorités qu'elle a de nouveau rappelées mardi.

- Antonio Costa, pilote du conseil -

JOHN THYS

Sept mois après avoir démissionné de son poste de Premier ministre, le socialiste portugais Antonio Costa rebondit à Bruxelles, où il a été élu fin juin président du Conseil européen, l'organe qui définit les orientations et les priorités politiques de l'UE.

Ce pragmatique et habile tacticien a prouvé qu'il était capable de mener des négociations difficiles. Comme en 2020, lorsqu'il contribue à convaincre le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban de ne pas bloquer le plan de relance européen post-Covid, crucial pour le Portugal.

Le sens du compromis sera un atout précieux pour ce juriste de 63 ans, aux origines indiennes, à la tête du cénacle des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept. Il succèdera au Belge Charles Michel le 1er décembre.

- Christine Lagarde, garante de l'euro -

Première femme à prendre la présidence de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, 68 ans, est arrivée à Francfort en 2019, après avoir déjà été la première femme ministre de l'Economie française et la première directrice générale du Fonds monétaire international.

Louée pour son sang-froid dans les tempêtes économiques, elle se distingue par sa position favorable à l'inclusion de la lutte contre le changement climatique dans la politique monétaire. Une idée qui ne fait pas encore l'unanimité dans le milieu des banquiers centraux, qu'elle côtoiera jusqu'à 2027, si elle va jusqu'au bout de son mandat de huit ans à la BCE.

À mi-mandat, l'action de Mme Lagarde, dans un contexte inflationniste, était jugée médiocre par une majorité du personnel de l'institution, contrairement à ses prédécesseurs, selon une enquête interne du syndicat Ipso publiée en janvier.