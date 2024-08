Une femme et une fillette de 11 ans blessées à l'arme blanche dans le centre de Londres

Une femme de 34 ans et une fillette de 11 ans ont été poignardées dans le centre de Londres, a rapporté la police de Westminster sur X. L'auteur a pu être appréhendé et les forces de l'ordre ne pensent pas qu'il y ait d'autres suspects.

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital. On ne sait rien de leur état pour l'instant et les circonstances exactes ou le mobile de l'auteur de l'attaque restent également un mystère.

L'incident s'est produit près de Leicester Square, l'une des places les plus animées et les plus connues de la capitale britannique. La police est toujours sur les lieux, selon les médias britanniques, la BBC notamment.