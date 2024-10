Alessio Picariello 6e du Petit Le Mans

Longue de 10 heures, la finale de l'IMSA, championnat d'endurance nord-américain, a vu cinq pilotes belges prendre le départ de cette 27e édition.

Alessio Picariello est celui qui s'en est le mieux sorti avec une 6e place au classement général, à deux tours des vainqueurs. Si la Porsche qu'il partageait avec l'Italien Gianmaria Bruni et le Néerlandais Bent Viscaal faisait preuve d'un bon rythme en première moitié de course, elle a perdu le contact avec la tête après un ravitaillement tombé juste avant une neutralisation. Elle n'a plus jamais eu l'occasion de revenir dans le tour du leader par la suite.