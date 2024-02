Escrime/dopage: Thibus dit avoir été "exposée par contamination" à l'ostarine (communiqué)

Ysaora Thibus, qui pourrait manquer les Jeux olympiques cet été à Paris, a nié s'être administrée la moindre substance dopante et a choisi de "renoncer à l'analyse de l'échantillon B" dans le cadre d'une procédure accélérée, et ce pour avoir des chances d'être présente aux JO: "A 156 jours des Jeux olympiques, il est impératif que je puisse présenter ma défense."

"Je ne remets pas en cause les résultats de l'analyse de l’échantillon +A+ d'autant qu'il ressort des explorations menées par mon équipe que j'ai bien été exposée par contamination, malgré moi, pendant la période du contrôle", observe la tireuse de 32 ans, vice-championne olympique par équipes à Tokyo.

"Pour autant, je nie toujours avec la plus grande fermeté m'être administrée la moindre substance dopante", poursuit-elle.

"Mon équipe et moi avançons dans la bonne direction et nous avons d'ores et déjà pu identifier l’origine probable de cette contamination malgré ma vigilance et mes précautions au quotidien", a-t-elle ajouté.