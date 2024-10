Guerlain Chicherit et Tosha Schareina enlèvent le prologue au Maroc

Le Français Guerlain Chicherit (MINI) en autos et l'Espagnol Tosha Schareina (Honda) en motos ont remporté le prologue du Rallye du Maroc, 5e et dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, dimanche après-midi. Le résultat du prologue détermine la position de départ de la première étape. En moto, les écarts de temps du prologue comptent pour le classement, ce qui n'est pas le cas en voiture.

Comme l'année dernière, Schareina a été le motard le plus rapide. Il a devancé de 17 secondes Ross Branch (Hero) et Daniel Sanders (KTM). Le Botswanais et l'Australien ont enregistré des temps presque identiques, avec seulement six dixièmes de seconde d'écart.

En autos, Chicherit a devancé de 8.5 secondes le Portugais Joao Ferreira (MINI) à l'arrivée. L'Espagnol Carlos Sainz (Ford) a réalisé le troisième temps et a suivi à dix secondes. Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) a réalisé le 14e temps avec sa nouvelle voiture, à une minute et demie de Chicherit. Son rival pour le titre, la Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota), a été victime d'une crevaison et n'a terminé que 16e.