Guillaume de Mévius se rapproche de la tête: "On va essayer de gagner encore une place"

Guillaume de Mévius (MINI) et Mathieu Baumel ont terminé la troisième étape du rallye du Maroc, comptant pour le championnat du monde de rallye-raid, à la deuxième place, à seulement 19 secondes du vainqueur du jour, Sébastien Loeb (Dacia), mercredi. Au général, le duo pointe désormais à 4:45 du leader Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Guillaume de Mévius se sent à l'aise dans sa nouvelle voiture. Tout comme mardi, il a fini l'étape en deuxième position. "C'était une belle lutte avec Sébastien", a analysé De Mévius. "Nous avons bien roulé sans vraiment pousser ou prendre des risques. C'est un bon signe. Je sais de Sébastien qu'il a vraiment poussé pour gagner l'étape. Nous avons roulé de manière contrôlée jusqu'à la deuxième place et l'avons suivi à une courte distance. Cela aussi, c'est bon signe."

Au classement, le Belge a réduit l'écart sur Nasser Al-Attiyah. "Le fait que nous ayons repris en une fois quatre minutes, grâce à la régularité, me donne confiance. Nasser n'a pas eu de problèmes, mais d'un autre côté, il pense aussi, bien sûr, au titre mondial. Je pense donc qu'il a choisi la sécurité aujourd'hui au lieu d'attaquer. Il essaie de garder sa place. De notre côté, nous essayons de réduire l'écart. Et si possible de gagner encore une place", a conclu De Mévius.