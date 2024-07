Jago Geerts effectuera son retour lors du Grand Prix de Belgique ce week-end

Geerts s'était fracturé le coude gauche et la clavicule droite lors de la course de qualification de la manche d'ouverture du championnat, le 9 mars en Argentine, pour sa première apparition en MXGP, la catégorie reine. Il a été opéré à deux reprises et a dû observer une longue période de convalescence.

"J'ai finalement reçu le feu vert de mon chirurgien mercredi, confirmant que mon coude est complètement guéri", s'est réjoui Geerts. "De plus je me sens bien quand je roule, alors j'ai hâte d'être de retour. Même s'il s'agit de mon Grand Prix national ce week-end, je ne ressens aucune pression. Le résultat de ce weekend n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je sois sur la grille et donc que je prenne du plaisir sur la moto et profite du weekend."

Le Grand Prix de Belgique commence vendredi avec les essais. La course de qualification se tiendra samedi et le Grand Prix dimanche.