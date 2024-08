La "Race for the Cure" en soutien à la lutte contre le cancer du sein revient le 4 octobre

L'édition 2024 de la "Race for the Cure" aura lieu le 4 octobre au Bellewaerde Park, annonce vendredi l'organisatrice de l'événement, l'association nationale de lutte contre le cancer du sein Think Pink.

Le "plus grand événement sportif au monde dédié à la sensibilisation et à la collecte de fonds", selon Think Pink, réunira des personnes touchées par le cancer du sein, leurs proches, et tous les soutiens de la cause.

Cette année, les participants auront le choix entre une marche de 2.5 kilomètres, et une course de 2.5 kilomètres ou 5 kilomètres seuls ou en équipe, à travers le parc Bellewaerde et ses attractions.