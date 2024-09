Lando Norris à nouveau le plus rapide de la 3e séance d'essais libres à Singapour

Le Britannique, 24 ans, a parcouru son tour le plus rapide du circuit de Marina Bay long de 4,94 km en 1:29.646, soit 479/1000e plus vite que son compatriote George Russell (Mercedes).

La séance a été perturbée par un lézard se baladant sur la piste. Elle a été interrompue un moment pendant que les commissaires essayaient de chasser le petit reptile de la piste, provoquant l'hilarité générale dans le paddock.

Vendredi, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris déjà, respectivement dans la première et la deuxième séance d'essais libres, s'étaient montrés les plus rapides.

Samedi encore, à 15h00, débutent les qualifications. Le départ du Grand Prix est prévu dimanche à 14h00 belges (20h00 locales).

Max Verstappen est en tête du championnat du monde avec 313 points pour 254 à Norris et 235 à Leclerc.