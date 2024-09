L'équipe belge WRT réalise le doublé à Monza

Deux BMW M4 GT3 de l'écurie belge WRT ont terminé aux deux premières places des 3 heures de Monza, avant-dernière manche du Fanatec GT World Challenge Endurance Cup, dimanche en Italie. La victoire est revenue à l'Omanais Ahmad Al Harthy, associé à l'Allemand Jens Klingmann et au Hollandais Sam De Haan sur la BMW N.30. L'équipage l'emporte également dans la catégorie Bronze Cup.

Les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts, épaulés par le Sud-Africain Sheldon Van der Linde, terminent au 2e rang et remportent la catégorie Pro. Ils devancent les Italiens Alessandro Pier Guidi et Alessio Rovera, associés au Monégasque Vincent Abril sur la Ferrari 296 N.51 de l'écurie italienne AF Corse.

La troisième voiture du Team WRT, la BMW N.46 du Belge Maxime Martin, de l'Italien Valentino Rossi et du Suisse Raffaele Marciello, a pris la cinquième place finale devant la Mercedes-AMG N.9 engagée par l'écurie wavrienne Boutsen VDS pour l'Allemand Maxi Götz, le Français Thomas Drouet et le Brésilien Sergio Sette Camara.