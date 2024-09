Liam Everts pointe du doigt Lucas Coenen et l'organisation du Grand Prix de Chine

Le pilote KTM, 20 ans, a été relevé avec une fracture d'une vertèbre cervicale, craignant un moment de ne plus jamais ressentir ses jambes et le bas de son corps. "Ce n'était pas une chute violente, c'était une chute malheureuse qui peut arriver à chaque course. Sauf que là j'ai eu la malchance de retomber sur la tête, mais je me souviens de tout."

Liam Everts a eu très peur en effet perdant ses sensations du bas du corps. "A ce moment, un tas de choses te passent par la tête. Et maintenant ? C'est la fin de ma carrière ? Heureusement, après quelques minutes, j'ai retrouvé petit à petit mes sensations dans les jambes. Mais je suis resté très prudent", a ajouté Liam Everts en conférence de presse, vendredi à Hasselt, et qui ne comprend pas pourquoi la course n'a pas été arrêtée.

"Quand un pilote se casse le cou et qu'il n'a plus la sensation de son corps au milieu de la piste, ce qui est la pire situation qui soit, je pense que le drapeau rouge devrait être brandi de suite", a souligné le pilote limbourgeois, fils de Stefan Everts, présent à ses côtés.

Liam Everts a été opéré lundi, "mais c'était un peu la panique et le chaos parce qu'on ne comprenait personne, on ne savait rien lire, et personne ne parlait anglais." Malgré un énorme coup au moral, le pilote de MX2, quatrième au championnat du monde, voulait rester "très positif. Je veux rouler à nouveau et faire ce que j'aime."