Marc Marquez gagne le sprint à Aragon devant Jorge Martin, qui reprend la tête du général

Parti en pole, Marquez a dominé la course du début à la fin et s'est imposé devant ses compatriotes Martin et Pedro Acosta (GASGAS). Bagnaia a dû se contenter de la neuvième place. Ce qui signifie qu'au classement général, Martin repasse en tête avec 279 points, trois de plus que Bagnaia. L'Italien Enea Bastianini (Ducati), septième samedi, est troisième avec 217 unités.

C'est la première victoire, soit en sprint, soit en Grand Prix, de Marquez, sextuple champion du monde, depuis le Grand Prix d'Emilie-Romagne en octobre 2021.

Le Grand Prix se tiendra dimanche à partir de 14h.