Neuville tient sa 2e victoire de la saison: "Nous nous en sommes tenus au plan"

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont remporté dimanche après-midi le Rallye de Grèce, dixième des treize manches du championnat du monde WRC. A trois épreuves de la fin, Neuville possède une confortable avance de 34 points sur son premier poursuivant et coéquipier estonien Ott Tänak.

Avant le départ du rallye, il avait été annoncé que le Rallye de l'Acropole 2024 pourrait être le plus difficile de ces dernières années, et il l'a été. Sur les neuf Rally1, seules les trois voitures Hyundai ont franchi la ligne d'arrivée sans trop de dégâts. Toutes les autres ont dû abandonner ou franchi la ligne d'arrivée avec de lourds retards.

"J'ai vu une voiture arrêtée mais je ne savais pas que c'était lui. Lorsque je me suis renseigné auprès de Martijn 2 km plus loin et que j'ai eu la confirmation, j'ai levé le pied de l'accélérateur et j'ai pris en compte le seul fait de finir en toute sécurité. Ce fut un week-end difficile. Depuis le samedi matin, nous savions que nous n'avions pas le droit à l'erreur et que nous devions garder un bon rythme. Nous nous en sommes strictement tenus au plan préétabli. Cette approche a fonctionné. Je suis fier de mon équipe, qui a fait un travail fantastique."

Outre les 18 points du samedi, le Belge a marqué quatre points au classement le dimanche et deux autres dans la powerstage. Neuville quitte la Grèce avec 24 points, ce qui porte son total à 192, faisant un grand pas vers le titre.