Pierre Gasly partira de la voie des stands

Le Normand, qui devait initialement s'élancer de la 20e et dernière place, a profité de cette mauvaise position sur la grille pour changer cette pièce et ne pas être pénalisé à l'occasion d'une prochaine course.

Samedi, Gasly et son équipier et compatriote Esteban Ocon ont été piégés par une grossière erreur stratégique de leur écurie qui a décidé de ne pas retourner en piste en fin de Q1 (première partie des qualifications) quand les conditions d'adhérence s'amélioraient après l'arrêt de la pluie.