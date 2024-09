Sarah Bovy 5e en GT aux 4 Heures de Mugello

La Liégeoise Sarah Bovy (Porsche 911 GT3 R Iron Dames) a terminé 5e ce dimanche des 4 Heures du Mugello, en Italie, à l'occaison de la 5e et avant-dernière manche de l'European Le Mans Series.

Repartie en 4e place après Bovy, la Suissesse Rahel Frey a vécu un relais agité, d'abord à la suite d'une incompréhension avec la Porsche de l'Italien Claudio Schiavoni, envoyé dans le mur à plus de 250 km/h, mais qui s'en est sorti indemne. L'accident a provoqué une interruption de la course durant une vingtaine de minutes.

Après avoir subi leur deuxième abandon de la saison à Spa-Francorchamps, les Iron Dames et Sarah Bovy devaient faire une bonne performance au Mugello pour rester dans la lutte pour le titre en catégorie LMGT3. La pilote belge, partie 2e sur la grille, a terminé son relais en 1re position. Mais la Porsche a rétrogradé en milieu d'épreuve, avec une neutralisation tombée au pire moment pour leur stratégie.

La Porsche Iron Dames a finalement terminé à la 5e place. Ce résultat lui permet d'être encore en course pour le titre avant la dernière manche. Bovy et ses équipières sont désormais 5e au championnat à 14 points des leaders. Il reste un maximum de 26 points à distribuer. Le résultat reste provisoire, l'accident entre Rahel Frey et Claudio Schiavoni ayant été placé sous investigation après l'arrivée.

Au classement général, la course a été remportée par l'Oreca 07 de Jonas Ried/Macéo Capietto/Matteo Cairoli (All/Fra/Ita).

Finale de la saison, les 4 Heures de Portimão, au Portugal auront lieu le 19 octobre.

La Porsche Carrera Cup France se produisait aussi au Mugello ce week-end. Le Liégeois Benjamin Paque y a terminé 8e de la Course 1 et 5e de la Course 2.