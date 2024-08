Thierry Neuville pointe à la 5e place à la mi-journée

Le Saint-Vithois s'est repris dans l'ES4 dont il a signé le 2e temps avant de faire de même dans l'ES5, la dernière spéciale de la matinée. Neuville occupe la 5e place du rallye à 14.1 secondes du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). Le double champion du monde en titre devant ses équipiers: le Britannique Elfyn Evans, deuxième à 2 dixièmes de seconde, et le Français Sébastien Ogier, troisième à 3 secondes.

Cinq spéciales seront encore au programme vendredi avec la seconde boucle des quatre spéciales du jour et le deuxième passage par Harju, lieu de la première spéciale jeudi. La journée de samedi sera agrémentée de six spéciales. Le rallye s'achèvera dimanche après la 20e spéciale, la Power Stage à Laajavuori.

Neuville aborde ce rendez-vous en tant que leader du championnat avec 145 points, 8 de plus que Tänak et 13 de plus qu'Evans.