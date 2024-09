Victoire au sprint pour Comte-Ehrlacher-Pirson en Alsace en Fun Cup

Les Bruxellois Nico Verdonck et Nathan Vanspringel ont réalisé leur meilleure performance de la saison au volant de la Ford Mustang GT4 N.1 du Team Floral. Le duo, qualifié en fond de grille, a pris la 15e place de la course 1 avant de finir 10e de la course 2. La prochaine manche se tiendra à Djeddah, en Arabie saoudite, fin novembre.

L'European Fun Cup a fait sa rentrée ce samedi sur l'Anneau du Rhin, en Alsace, avec une course de 10 heures jouée au sprint puisque la N.517 DDK Mega de Yann Ehrlacher, Aurélien Comte et Claude Pirson s'est imposée pour un dixième face à la N.541 Mazuin Sport de Louis Mazuin et Lucas Taelman. À deux et quatre tours se retrouvent le Milo Racing avec la N.480 de Mondron-Verleyen-Kluyskens et la N.280 de Tourneur-Donniacuo-Caprasse. Le top 5 est complété par la N.536 AP Mechanic de Piron-Charlier-Diederickx, lauréate en Pure.