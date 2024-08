Victoire de Vanthoor-Weerts à Magny-Cours

Le GT World Challenge Europe Sprint s'est produit ce week-end sur le Circuit de Magny-Cours en France. Si l'Allemand Sven Müller et le Suisse Patrick Niederhauser ont franchi la ligne d'arrivée en tête de la course 1 sur la Porsche 911 GT3-R N.96 de l'écurie allemande Rutronik Racing, ils étaient pénalisés de cinq secondes pour "comportement dangereux" dans la pitlane et étaient classés troisièmes.

Arrivés en deuxième position, lCharles Weerts et Dries Vanthoor récupéraient la victoire sur la BMW M4 GT3 N.32 du Team WRT. Ils devancent leurs principaux rivaux au championnat, l'Allemand Maro Engel et l'Autrichien Lucas Auer, sur la Mercedes-AMG GT3 N.48.

L'écurie Boutsen VDS signait la pole position pour la course 2 avec la Mercedes-AMG GT3 N.9 confiée à l'Allemand Maxi Götz et au Français Jules Gounon. L'équipage se faisait déborder dans la deuxième partie d'épreuve par la Mercedes N.48 de Engel et Auer qui s'imposaient. La BMW N.32 de Vanthoor et Weerts dépassait également la Mercedes N°9 pour terminer deuxième, Götz et Gounon finissant au troisième rang.

Dans les autres catégories, troisième place en Gold Cup pour Gilles Magnus (Audi N.25). En Silver Cup, Boutsen VDS termine deuxième grâce à la Mercedes N.10 de Panis-Gazeau devant WRT avec la BMW N.30 du Néerlandais de Haan et de l'Australien Williams.