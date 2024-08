Victoire pour Paque-Baguette-Pauwels-Van Parijs-Knutsson

L'équipage, engagé sur une Porsche 911 GT3 Cup N.15 préparée par l'écurie NGT Racing sous les couleurs de D'Ieteren Luxury Performance, a bouclé un total de 787 tours et devancé de quatre boucles la Porsche 911 GT3 Cup N.99 du Belgium Racing pilotée par Dylan Derdaele, Lars Kern, Jan Lauryssen, Sven Van Laere et Sacha Norden. Le podium est complété par l'Audi R8 GT2 N.1 de l'équipe PK Carsport et son équipage Bert Longin, Stienes Longin, Sam Dejonghe, Peter Guelinckx et Arnold Neveling.

La victoire en catégorie GTB est revenue à Rob, Kris et Mark Verhoeven, associés à Cédric Wauters, sur la BMW M4 GT4.

En classe TA, Britt, Erwin et Eric van Osta, associé à Koen Wauters et Nico Verdonck, l'ont emporté sur une BMW M240i.

En TB, Tom Werckx, Guido Werckx, Grégory Eyckmans et Jarne de Meulder gagnent sur BMW 330i.

Succès en catégorie TC pour Andres Beers, Yana Loeman, Ian Gepts, Peter Van Delm et Gilles Molemans sur BMW 325i.