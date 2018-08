Les clients de Telenet pourront bientôt changer de chaîne grâce à la voix

(Belga) Telenet testera cette année encore son nouveau décodeur pour la télévision numérique auprès de 20.000 clients, a annoncé mercredi John Porter, l'administrateur délégué de l'opérateur télécom, en marge de la présentation des résultats trimestriels de l'entreprise. La grande nouveauté est que les clients pourront diriger l'appareil grâce à leur voix, via la télécommande.

Telenet promettait depuis de nombreux mois à ses abonnés l'arrivée d'un nouveau décodeur. La génération actuelle des appareils n'est en outre plus adaptée à certaines nouvelles technologies. Aucun service de vidéo en ligne comme Netflix ne peut par exemple y être intégré, alors que cela est réalisable chez son concurrent Proximus. John Porter n'a pas souhaité s'épancher sur les nouveautés du décodeur. Il a toutefois confié que les retransmissions en très haute résolution 4K seraient possibles, que Netflix pourrait tourner dessus et que l'on pourra utiliser la voix pour diriger l'appareil. Comment cela fonctionne-t-il? "Il suffit de parler près de la télécommande: 'j'aime Play Sports, change de canal'", a donné comme exemple l'administrateur délégué. Pendant longtemps, l'intelligence artificielle dirigée par la voix n'a pas bien fonctionné avec la langue néerlandaise. Mais il semble y avoir du changement en la matière. Google Assistant a d'ailleurs été récemment lancé dans la langue de Vondel aux Pays-Bas (mais pas encore en Belgique). On ignore par contre quand Telenet débutera le déploiement du décodeur vers l'ensemble de ses clients. (Belga)