On dépense plus d’argent qu'avant en vacances: "Les Wallons arrivent à la mer avec un portefeuille rempli"

Les Belges consacrent plus d’argent à leurs séjours en vacances. Un office touristique flamand a analysé les dépenses et a noté une hausse de 25€/personne/jour en cinq ans. Et le Wallon est plus dépensier que le Flamand.

Qui dit vacances, dit également dépenses. Sur la côte belge, les familles sortent le portefeuille sans trop regarder. "Surtout pour les enfants", livrent deux mères rencontrées sur la digue.

Selon le rapport de l’office de tourisme de Flandre occidentale, le Belge aime toujours son littoral. En 2016, un touriste dépensait en moyenne 65€/jour sur le littoral. En 2021, cette somme a atteint 90€/jour. "Pendant la période du coronavirus, aller au resto était pratiquement l’une des seules sorties autorisées", explique Olivier Verhaeghe de l’office touristique flamand. "Alors par rapport à avant la crise sanitaire, oui, les Belges vont plus souvent au restaurant."

Qui dépense le plus?

Selon cette étude, les Luxembourgeois et les Allemands dépensent plus que les Belges. Et au sein de nos communautés linguistiques, on note également une différence entre Wallons et Flamands. "Ce sont les Wallons qui dépensent le plus, je pense, puis les Flamands", constate Vicky Vix, propriétaire d’une brasserie sur la côte. Les Français estiment que nous sommes trop chers." Puis elle ajoute: "Les Wallons arrivent à la mer avec un portefeuille rempli et il est vide quand ils repartent à la maison."

L’augmentation des dépenses illustre donc la satisfaction des Belges pour la mer du Nord. Selon cette étude, le seul point à améliorer reste le développement d’activités en cas de mauvais temps.