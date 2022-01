Le Mexique bouleversé par le cadavre d'un bébé trouvé dans une prison

(Belga) Une vingtaine de personnes ont été arrêtées au Mexique dans l'enquête sur la découverte du cadavre d'un nouveau-né dans les poubelles d'une prison. Né avec des "problèmes congénitaux", l'enfant "est décédé le 6 janvier d'une infection généralisée", a indiqué mardi le parquet.

Il a été inhumé le même jour dans un cimetière de la capitale Mexico. "Quatre jours plus tard, son cadavre a été retrouvé dans l'Etat de Puebla" à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, a ajouté le parquet. A Puebla, le cadavre du nourrisson, appelé "Tadeo" dans les journaux, a été retrouvé dans les poubelles d'une prison. "Nous sommes face à un cas atypique. On n'a pas connaissance d'un cas présentant les mêmes caractéristiques dans la ville de Mexico", a sobrement commenté le parquet en charge de l'enquête. "C'est une chose sinistre qui s'est passée", a ajouté le gouverneur de Puebla, Miguel Barbosa, qui a destitué son responsable régional de sécurité. A Puebla, le même parquet a annoncé 19 arrestations au sein du personnel du centre pénitentiaire pour notamment "infraction à la loi et aux règlements sur les inhumations et les exhumations". Les autorités judiciaires de Mexico vont analyser les caméras de surveillance du cimetière pour déterminer les circonstances de l'exhumation. Celles de Puebla doivent comprendre comment et pourquoi le cadavre a été introduit dans la prison. La famille du nourrisson s'est rendue à Puebla pour récupérer le corps, qui a été inhumé une seconde fois dimanche dernier, d'après des médias mexicains. (Belga)