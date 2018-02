Le procès du "casse du siècle" démarre à Bruxelles: ils avaient braqué un avion à l'aéroport de Zaventem et dérobé 37 millions de diamants

Le procès des présumés braqueurs de Brussels Airport s'ouvre ce mercredi matin devant la 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Le 18 février 2013, des fourgons de la société Brink's et un avion de la compagnie Swiss avaient été braqué à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem par au moins huit hommes armés et masqués. Ceux-ci s'étaient emparés de diamants pour une valeur totale de 37 millions d'euros.



Le procès s'ouvre ce mercredi matin en l'absence du principal prévenu, Marc Bertoldi, incarcéré en France pour autre cause. Son conseil, Me Dimitri de Béco, a déjà annoncé qu'il demandera la disjonction du dossier pénal. Il souhaite que son client soit jugé ultérieurement, lorsqu'il pourra être présent à l'audience.Le 18 février 2013, un impressionnant braquage avait été commis à Brussels Airport par au moins huit hommes armés et masqués.





Vol de 121 colis contenant des diamants

Ils avaient pénétré dans l'aéroport et s'étaient approchés d'un avion de la compagnie aérienne Swiss qui transportait un chargement de diamants, collecté par la société Brink's. Les braqueurs s'étaient emparés de 121 colis contenant des diamants d'une valeur de 37 millions d'euros et s'étaient enfuis.L'enquête menée par la justice bruxelloise, avec l'aide de la France, du Luxembourg, de la Suisse et du Maroc, avait amené le 7 mai 2013 à l'arrestation du Français Marc Bertoldi à Metz et de sept autres suspects en Belgique le lendemain. D'autres personnes avaient encore été arrêtées dans les semaines et mois suivants.Fin octobre 2016, la chambre du conseil de Bruxelles avait renvoyé dix-neuf suspects devant le tribunal correctionnel, certains pour le vol des diamants, d'autres pour le vol et l'incendie des véhicules qui ont servi aux faits, et d'autres encore pour le recel des diamants et pour blanchiment.