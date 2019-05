Des intempéries ont touché une partie du pays: coulées de boues et inondations en plusieurs endroits

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé via le bouton orange Alertez-nous des dégâts suite aux intempéries qui ont touché une partie du pays ce dimanche en fin de journée. La province de Namur semble avoir été particulièrement touchée ainsi que le Limbourg et le Brabant wallon.



"Violentes inondations et coulées de boue dans la région de Jemeppe-sur-Sambre. Les pompiers sont mobilisés en force sur place! Plusieurs maisons sont sous la boue. Des voitures ont été emportées par l’eau (…). Du jamais vu en réel", a témoigné une personne. Des inondations nous ont également été signalées du côté de Bovesse (La Bruyère) en province de Namur, mais aussi à Marchovelette, Gembloux, Beuzet et Spy.



Gembloux et Eghezée particulièrement touchés par les intempéries



Les pompiers de la zone NAGE sont intervenus près de 150 fois dimanche à la suite des fortes pluies, rapporte le chef de corps Pierre Bocca. Les communes les plus touchées sont Gembloux et Eghezée. Beaucoup d'appels sont aussi venus de Rhisnes (La Bruyère).



Pas moins de 60 interventions ont dû être réalisées à Gembloux. Il en va de même pour Eghezée. Comme dans la zone Val de Sambre, les secours ont principalement été appelés pour des coulées de boue et des habitations inondées. "Nous sommes toujours en train d'intervenir à Gembloux", a précisé le colonel Bocca peu après 23h00.





Près de cent interventions en raison des intempéries dans la zone Val de Sambre



Les pompiers de la zone Val de Sambre ont dû réaliser près de cent interventions dimanche en raison des intempéries, a indiqué leur chef de corps, Marc Gilbert.



La majorité des appels est venue de la commune de Jemeppe-sur-Sambre et en particulier du village de Spy. Sombreffe n'a pas non plus échappé aux fortes pluies. Les secours ont notamment dû intervenir pour désengorger des routes inondées par des coulées de boue et de débris provenant des champs. La E42 a même été touchée. Des avaloirs ont également été bouchés et des caves inondées dans les zones habitées. "La situation est maintenant sous contrôle, mais nos hommes sont encore à pied d'oeuvre", a précisé le colonel Gilbert vers 22h00.



Fanny Dehaye, notre journaliste, était présente à Spy. Elle racontait ce dimanche soir: "La boue a dévalé les champs pour se retrouver dans les cours et les habitations. Certains riverains ont jusque 70 centimètres d'eau dans leurs caves."

Photos prises à Spy (©RTLinfo)













Des averses orageuses ont frappé aussi le Brabant wallon à Perwez notamment.





Le rail touché: situation rétablie ce lundi matin

Tout est rentré dans l'ordre sur la ligne ferroviaire entre Bruxelles et Namur, a indiqué le porte-parole d'Infrabel Frédéric Sacré lundi vers 5h30. Les trains circulent normalement et il n'y a pas de perturbations à prévoir pendant l'heure de pointe.



Le trafic des trains avait dû être interrompu dimanche entre Gembloux et Namur en raison de la foudre qui avait bloqué deux passages à niveau à Saint-Denis Bovesse. Les rails étaient sous eaux à cet endroit. Les dégâts étaient importants, mais l'intervention de 12 travailleurs, aidés par une grue et plusieurs engins venant notamment d'autres chantiers, a permis de rétablir la situation vers 2h45.



©Alertez-Nous/ Photo prise à Beuzet





Des résidents d'une maison de repos à Bree relogés

Un plan d'intervention médical a été mis en place pour les résidents d'une maison de retraite à Bree (Limbourg). Le bâtiment a été touché par de fortes inondations. Des inondations ont également été signalées dans le reste de la ville de Bree. Les pompiers effectuent des travaux de pompage.

Photo du Viaduc de Rhisnes (Alertez-nous)

Photo prise à Spy

Photo prise à Bovesse



©Alertez-Nous/ à Beuzet