Météo: "Les canicules vont se multiplier", prévient François Gemenne, expert climatique

"Nous prévoyons une chaleur accablante pour ce lundi et surtout ce mardi": voilà les mots de l'Institut royal météorologique (IRM) pour expliquer son code orange émis pour la chaleur annoncée ce lundi et ce mardi.

ALERTE ORANGE

Un avertissement a été émis par l'IRM pour ce lundi et ce mardi. Ce lundi, le code orange est en vigueur sur Bruxelles et les provinces de Hainaut, Brabant wallon, Luxembourg et toute la Flandre sauf la côte où il n'y a pas d'alerte. Jaune sur les provinces de Liège et Namur.

Un mardi torride

Attention, la journée de mardi pourrait atteindre des records de chaleur. Le code orange a été, en effet, étendu à tout le territoire. Alors que la Belgique retient son souffle et craint les 39° annoncés, François Gemenne, membre du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), avertit que ces pics de chaleur vont devenir de plus en plus récurrents. Il fera de plus en plus chaud, de plus en plus fréquemment, en raison du changement climatique. "La température moyenne de la planète se réchauffe. Les canicules mais également les précipitations intenses et les périodes de sécheresse vont se multiplier et vont s'accentuer et donc la combinaison des deux phénomènes explique que le thermomètre bat des records. Un des effets du changement climatique, cela va être d'augmenter la fréquence de jours de chaleur mais aussi l'intensité. Je pense que d'ici quelques années, on se souviendra avec un peu d'émotion de l'époque actuelle où le thermomètre n'atteignait 40° que quelques jours par an..."