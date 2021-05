Coronavirus - Près de 50% du personnel pénitentiaire vacciné, tout comme 1.306 détenus

(Belga) Près de 50% du personnel pénitentiaire a déjà été vacciné, soit 3.365 personnes, dans le cadre de la campagne de vaccination dans les prisons, qui avait commencé début mai, signalent mardi soir le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et sa collègue de la Fonction publique Petra De Sutter. Actuellement, 1.306 détenus ont également reçu leur première ou deuxième dose de vaccin. Ils font partie d'un groupe de 2.000 prisonniers vaccinés en priorité parce qu'ils ont plus de 65 ans, sont des patients à risque ou des internés. Dès mi-juin, tous les groupes cibles devraient avoir reçu les deux doses de vaccination.

"Le climat de la pandémie est pour tous source de tensions. Les établissements pénitentiaires n'y échappent pas. Tout a été entrepris pour lutter contre la pandémie dans les prisons. Les mesures de confinement lors d'apparition de foyers, qui sont des mesures drastiques mais impératives dans la lutte contre le Covid-19, ont suscitées des tensions au sein des prisons", reconnaissent les deux ministres, qui ont effectué mardi une visite de travail à la prison de Leuze-en-Hainaut afin de faire le point sur la vaccination dans les prisons. La vaccination permettra cependant des assouplissements et réduira ainsi les tensions, espèrent-ils. Depuis le début de la pandémie, 1.160 membres du personnel et 1.075 détenus ont été testés positifs au coronavirus. Début mai, dix centres de vaccination ont été créés dans les prisons. Depuis lors, la vaccination "s'organise avec brio et est en bonne voie", se félicitent Vincent Van Quickenborne et Petra De Sutter. (Belga)