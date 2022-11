Les deux entrepreneuses lauréates du concours Start noW primées à Namur

(Belga) Céline Roisin (prix du jury) et Marinette Bonnert (prix du public) ont été primées jeudi à Namur à l'issue de la cérémonie de clôture du concours Start noW, orchestré par Starter Wallonia, organisation rassemblant douze structures d'accompagnement à l'auto-création d'emploi (SAACE) actives en Wallonie.

Soutenu par la ministre de l'Emploi et de la Formation, Christie Morreale (PS), la Région wallonne et la Sowalfin, le concours était pour la première fois entièrement consacré à l'entreprenariat féminin. Douze entrepreneuses avaient été sélectionnées pour la phase finale qui a vu le jury et le public se prononcer. Céline Roisin, récompensée par le jury du concours, est à la tête de Sol-ex, une entreprise gembloutoise spécialisée dans la dépollution des sols et des eaux. Lorsqu'elle a décidé de lancer son activité en 2013, elle a été soutenue et orientée pendant plusieurs années par la structure Job'In. Marinette Bonnert, primée par le public, a, elle, créé les Ateliers de l'accordéon en bénéficiant de l'accompagnement de SACE Entreprendre. Musicienne de profession, elle propose des services de réparation, de production et d'accordage d'instruments de musique. Outre une belle reconnaissance, les deux lauréates ont reçu chacune un chèque de 900 euros à dépenser dans un poste utile au développement de leur entreprise (communication, web, comptabilité...). (Belga)