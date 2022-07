Qui est Hadja Lahbib, la nouvelle ministre des Affaires étrangères ?

Figure de la RTBF pendant de nombreuses années et désormais ministre des Affaires étrangères en remplacement de Sophie Wilmès, Hadja Lahbib est née dans une famille d'origine algérienne le 21 juin 1970 à Boussu, commune du club de football des Francs Borains dont Georges-Louis Bouchez est président.

Au début des années 90, elle obtient une licence en journalisme et communication à l'ULB où elle est assistante durant deux ans. En 1997, elle est engagée comme journaliste au service société de la RTBF avant de faire ses premières armes à la présentation des journaux télévisés de la chaîne publique.

Elle y restera jusqu'en 2019. En parallèle, elle effectue de nombreux reportages sur des terrains de guerre, notamment au Proche orient et en Afghanistan où elle réalise un documentaire intitulé "Afghanistan. Le choix des Femmes" dont un livre sera également tiré. Dans les années 2000, elle réalise différents documentaires, dont "Adamo, quand je chante", "Patience, patience t'iras au Paradis" ou encore "Le cou et la tête".

Je ne suis ni de gauche, ni de droite

Elle présente également une émission culturelle mensuelle sur Arte "Le Quai des Belges" puis sa version bilingue "Vlaamse Kaai" aux côtés de différents écrivains flamands. On la retrouve ensuite à l'édition et à la production de "Tout le Baz'ar", émission elle aussi bilingue culturelle bimensuelle sur La Une et Arte.

En 2019, elle quitte la présentation des journaux télévisés pour devenir, l'année suivante responsable des "Services aux publics" de la RTBF tout en poursuivant ses projets documentaires. Vice-présidente du Csem (Conseil supérieur de l'Education aux médias) en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est par ailleurs chargée, en 2021, de la préparation de la candidature de Bruxelles au titre de Capitale européenne de la culture en 2030 en binôme avec Jan Goossens.

Vendredi, le président du MR l'a désignée ministre des Affaires étrangères en remplacement de Sophie Wilmès qui a démissionné pour soutenir son mari malade. "J'aurai l'honneur d'être le visage de la Belgique à l'étranger", a déclaré Hadja Lahbib lors de la conférence de presse du MR. La nouvelle ministre n'était pas connue comme étant proche des libéraux francophones et ne s'est pas prononcée sur son engagement au sein du parti. "Je ne suis ni de gauche, ni de droite, je suis fondamentalement libre", a-t-elle affirmé avant d'ajouter qu'elle restait "capitaine de son âme".