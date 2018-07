Au-dessus d’un certain seuil de chaleur, votre employeur a des obligations: que pouvez-vous exiger de lui?

Chez nous, il fait très chaud, jusqu’à 29 degrés ce jeudi! Savez-vous qu’au-dessus d’un certain seuil, votre employeur a des obligations, comme vous fournir de l’eau, ou de la ventilation. Que pouvez-vous exiger sur votre lieu de travail?

Ces prochains jours les températures annoncées promettent une période de canicule. Au travail, certains seront plus affectés que d’autres. Il est donc important de rappeler que la loi oblige l’employeur à tenir compte de la chaleur.

"La loi sur le bien-être prévoit que lorsque les seuils de température - qui sont différents en fonction de la lourdeur du travail – sont atteints, ou dépassés, vous devez prévoir des protections aux rayonnements du soleil, des boissons rafraîchissantes, et de la ventilation artificielle lorsque c’est possible", explique Sophie Wintgens, avocate en droit du travail à l’association d’avocats Célès.



Les températures maximales autorisées

Si cela ne suffit pas à compenser les inconvénients de la chaleur pour les travailleurs, il est nécessaire d’octroyer des repos complémentaires et d’adapter les horaires de travail. Une question de bon sens.

La température maximale est de

29 degrés pour un travail de bureau

26 degrés pour un travail en position debout

22 degrés pour les charges dites lourdes, comme les travaux de chantier



Chômage économique

"Il est évident que si on atteint des seuils trop élevés, on a aussi l’option du chômage économique" ajoute Sophie Wintgens. "Dans le secteur de la construction par exemple, l’employeur peut décider de mettre son personnel en chômage économique. A ce moment-là, ils bénéficieront des allocations de chômage et d’un petit complément."

Pas besoin d’apporter votre propre thermomètre au travail puisque la température est mesurée légalement en fonction de la chaleur et du taux d’humidité, par un ergonome agréé.