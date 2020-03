Chômage temporaire, report de paiement de taxes, banques compréhensives: voici les actions pour les entreprises belges

"On fera tout pour protéger la santé de nos citoyens. Mais on fera aussi tout pour protéger les emplois de nos citoyens" a assuré avec fermeté le ministre des Finances, Alexander De Croo interrogé par le journaliste politique Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. On voit que certains secteurs sont complètement bloqués et on s'oriente vers une récession temporaire, a constaté le ministre. Dès lors, a-t-il dit, des mesures sont prises par le gouvernement pour faire en sorte que "nos entreprises en bonne santé le restent dans une période qui sera difficile."

Les mesures sont les suivantes:

1. Report possible du paiement de taxes, impôts, cotisations sociales.

2. Chômage temporaire: cette possibilité est facilitée.

Jusqu'à présent, 4000 à 5000 entreprises l'ont demandé. Et "beaucoup plus vont le demander", s'attend le ministre qui indique que le but est d'éviter que des entreprises fassent faillite.

3. Solidarité des banques

Les banques doivent être solidaires des entreprises, demande le ministre. "J'ai eu l'engagement de Febelfin (qui représente les banques de Belgique) pour que le financement soit garanti aux sociétés pour qu'elles restent en bonne santé", a dit le ministre.

Pour un emprunt difficile à rembourser, il est demandé au banque de faire preuve de compréhension.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique