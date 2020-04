Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: impossible de fournir un masque à chaque Belge d'ici le 4 mai

Le coronavirus en Belgique continue d'impacter, chaque jour un peu plus, la vie des Belges. Les autorités ont dénombré près de 7.000 décès sur le territoire belge depuis le début de l'épidémie. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Impossible de fournir un masque à chaque Belge d'ici le 4 mai

Le ministre de la Justice Koen Geens, au micro de VTM Nieuws samedi, estime qu'il n'est pas possible que chaque Belge reçoive un masque d'ici le 4 mai. Le port du masque sera pourtant obligatoire dans les transports publics à partir de cette date, afin de limiter le risque de transmission du coronavirus entre les passagers. Le gouvernement avait indiqué vendredi soir, dans la foulée du Conseil national de sécurité (CNS), que chaque citoyen allait recevoir un masque. Si plusieurs entreprises en Belgique peuvent confectionner ce type de masque en textile, la capacité de production ne pourra toutefois pas permettre de respecter un délai aussi court. Le ministre Geens a précisé samedi soir à la télévision flamande que le gouvernement avait aussi commandé, auprès de deux grands fabricants de textile belges, 22 millions de filtres. Chaque Belge devrait en recevoir deux entre le 4 et le 20 mai. Ces filtres peuvent être intégrés à un masque de protection. Ils peuvent être lavés et réutilisés.

Prolongation du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

Le droit passerelle pour les indépendants sera prolongé jusqu'au 31 mai inclus. Un projet d'arrêté royal en ce sens a été approuvé par le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Indépendants Denis Ducarme. (En savoir plus)



Quelque 10.000 tests effectués chaque jour



Quelque 10.000 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués la semaine dernière en Belgique, indique samedi le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus. Entre-temps, plus de 110.000 kits de testing complets ont été envoyés vers les collectivités (institutions de soins, prisons, maisons de repos...). Pas moins de 90.000 tests ont déjà été prélevés et enregistrés. Près de 9 tests sur dix étaient négatifs. Les semaines à venir, la capacité de testing sera encore augmentée. Elle doit dépasser les 20.000 dès la semaine prochaine et sera ensuite portée à plus de 25.000 tests par jour. Concernant les masques chirurgicaux, plus de 20 millions ont été distribués sur le terrain. Aucune pénurie de médicaments ne menace par ailleurs les hôpitaux, affirme le ministre.



Les commerçants ambulants dans le flou

Les commerçants ambulants n'étaient pas fixés sur leur sort vendredi soir à l'issue de la conférence de presse du gouvernement sur les premières phases de la sortie du confinement. "Il n'y a rien de décidé. Nous ne faisons pas partie des commerces, donc, à ce jour, nous ne sommes même pas sûrs de reprendre notre activité le 11 mai", a indiqué samedi soir Léonard Monami, président de la fédération nationale des commerçants ambulants.