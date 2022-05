Les conducteurs belges parmi les plus agressifs d'Europe: "Pour de simples accrochages, ils en viennent aux mains"

Les Belges figurent parmi les conducteurs les plus agressifs d'Europe. Selon une étude relayée par l'institut VIAS, 1 Belge sur 2 estime s'énerver au volant. Ils sont aussi nombreux à penser qu'ils sont sur la route et que, sur la route, c'est chacun pour soi. Voici les détails de cette étude.

Coups de klaxon de plus en plus appuyés, gestes explicites ou insultes… Chez nous, près d'un Belge sur 6 se dit prêt à descendre de son véhicule pour en découdre avec un autre usager. "Malheureusement, des personnes devant moi, pour de simples accrochages, en viennent aux mains. Je pense que c’est triste, alors qu’il y a des assurances, on peut faire des constats", glisse un usager de la route. "Quand il y a certaines personnes, surtout des hommes, il y a de quoi s'énerver parfois… Parce que vous êtes un peu machos…", avoue une conductrice.

Il faut dire qu'un Belge sur 5 se gare sur une piste cyclable. Un sur 10 sur un emplacement réservé aux moins valides. Parmi les comportements dangereux, passer à l'orange ou oublier son clignotant concernent plus d'un Belge sur 2. "Le permis de conduire aujourd'hui en Belgique est donné trop facilement", estime un conducteur.

28% des conducteurs considèrent l’habitacle de leur véhicule comme une bulle où tout est permis. Des profils plus rapidement contrariés. En cas de problème, un conseil : surtout ne jamais descendre de sa voiture. "Il faut toujours considérer que les autres, lorsqu'ils font des erreurs, ne le font pas exprès. Ils ne le font pas pour vous nuire. Et alors un petit truc que l'on donne aussi aux personnes qui viennent suivre une formation chez nous, c'est de penser que peut-être dans l'autre voiture, c'est votre patron, quelqu'un de votre famille", souligne Benoît Godart, porte-parole de VIAS.

Car en coups de klaxon à la troisième place, les Belges dépassent la moyenne européenne. Seuls les Espagnols et les Grecs font pire.