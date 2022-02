Pleine lune ce soir: réel impact sur le sommeil ou vieille croyance?

Ce mercredi 16 février, à 17h59, ce sera la pleine lune. Le phénomène se produit tous les 29 jours. Il existe de nombreuses croyances autour de la pleine lune. Celle-ci aurait un impact sur la santé physique, morale et surtout sur le sommeil. Alors croyances populaires ou réalité ? Dans la rue, les avis sont partagés.

Il y a ceux qui ne dorment pas, ceux qui se sentent plus stressés, ou carrément angoissés. D’autres n’y croient pas du tout et ne constatent aucune différence dans leur sommeil.

Aucun lien formel n’est démontré à l’heure actuelle

Les somnologues reçoivent régulièrement des patients qui font des insomnies les soirs de pleine lune. Pourtant, "Il y a pas mal d’études qui ont essayé de démontrer un lien et aucun lien formel n’est démontré à l’heure actuelle", précise Albert Lachman, chef de service en médecine du sommeil à Bruxelles.

Pour lui, il y a deux explications simples : "La luminosité, voire même l’aspect psychologique pur. Si vous pensez que vous allez passer une mauvaise nuit, eh bien vous passerez une moins bonne nuit", souligne le médecin.

Albert Lachman conseille de se mettre dans de bonnes conditions pour dormir : "Tirez les tentures, ayez une chambre calme, confortable, ni trop chaude, ni trop froide et en tout cas, à l’abri de la lumière". Et si cela ne fonctionne pas, « Ne vous crispez pas là-dessus et profiter à ce moment-là de cette clarté pour faire ce que vous aimez faire, sans vous inquiéter. Les soirs suivants, il y aura moins de luminosité, vous dormirez mieux", ajoute le somnologue.