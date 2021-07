Des Belges bloqués au Portugal car Ryanair leur demande un test PCR négatif: nouvelle règle ou erreur de la compagnie?

Mauvaise surprise pour des Belges après plusieurs jours passés au Portugal. Plusieurs d'entre eux se sont vus refuser l'embarquement pour la Belgique. La cause: ils n'avaient pas de test PCR négatif récent en leur possession.

C'est notamment le cas de Kévin, un habitant de Forest parti pour un séjour de quelques jours à Porto. Ce dimanche matin, ce jeune Bruxellois pensait prendre son vol retour à 7h25 à l'aéroport de Porto. Pas encore vacciné, il avait consulté préalablement les conditions de retour pour la Belgique et en avait conclu qu'aucun test n'était exigé au départ. Pourtant, au moment d'embarquer, la compagnie aérienne Ryanair lui demande la preuve d'un test PCR négatif réalisé il y a moins de 72h. Kévin et sa compagne ne comprennent plus rien. Ils se rendent sur le site des Affaires Etrangères, relisent les conditions de retour et les présentent au personnel de l'aéroport mais rien n'y fait. On leur refuse l'embarquement.

Autour de lui, des Belges se retrouvent dans la même situation. "Beaucoup de gens rouspétaient mais ça n'a rien changé. Ils nous ont parlé d'une nouvelle règle entrée en vigueur ce dimanche", nous assure-t-il. Résultat: Kévin et sa compagne se retrouvent à faire de longues minutes de file pour un test PCR dont le résultat est promis en 4h. "On a dû payer 100 euros chacun. On a eu nos résultats et maintenant, on attend notre prochain vol", nous explique le Bruxellois.

Comme lui, Fabienne n'a pas pu embarquer à bord de l'avion de la compagnie Ryanair. Les mêmes raisons sont invoquées: elle ne dispose pas de test PCR négatif récent. Cette dernière souhaite d'ailleurs "porter plainte" au comptoir Ryanair.

Cette situation rencontrée par plusieurs Belges pose question. Existe-t-il de nouvelles règles? Ryanair impose-t-elle de nouvelles restrictions?

Voici les règles en vigueur

Pour tous les Belges de retour de l'étranger, des règles existent en fonction de la couleur du pays de séjour. S'il s'agit d'une zone verte ou orange, pas besoin de se faire tester ou d’être mis en quarantaine. S'il s'agit d'une zone rouge, deux options sont possibles, comme nous vous l'expliquions en détail dans cet article.

Un certificat de vaccination ou de rétablissement: dans ce cas, pas de quarantaine ni de test

Vous ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures? Alors: Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif? Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.



Ryanair applique dans la mesure du possible les différentes conditions imposées par les différents pays

Si l'on suit toutes ces règles, aucune n'impose le fait de présenter un test PCR négatif avant de prendre l'avion. Afin de comprendre, nous contactons Ryanair. Un porte-parole de la compagnie aérienne nous répond. "Ryanair applique dans la mesure du possible les différentes conditions imposées par les différents pays. Les éventuels tests PCR exigés le sont donc en fonction du pays d'accueil et non pas d'une politique spécifique à la compagnie aérienne", nous explique-t-on. Nous comprenons donc que la compagnie n'impose aucune règle supplémentaire et s'en tient uniquement aux conditions exigées par les pays de destination.

Ici, cette situation semble donc résulter d'une erreur du personnel de Ryanair chargé de vérifier si les passagers disposent des documents exigés pour embarquer. Bien que le porte-parole ne parle pas explicitement de faute commise par la compagnie aérienne, il nous écrit :"Si une erreur d'interprétation des conditions d'un pays a pu avoir lieu lors de l'embarquement, alors les personnes concernées pourront demander un remboursement".