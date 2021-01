Un jeune conducteur belge sur sept consomme souvent du gaz hilarant avant de conduire

(Belga) Un jeune conducteur belge (âgé de moins de 34 ans) sur sept consomme régulièrement du gaz hilarant (ou protoxyde d'azote) avant de prendre le volant, ressort-il vendredi d'une étude menée par l'institut de sécurité routière Vias. Si la substance ne peut être détectée par le biais d'un contrôle de drogues sur les routes, elle a cependant un impact important sur les capacités de conduite et la sécurité routière, avertissent Vias et le Centre Antipoisons dans un communiqué.

Six pour cent des conducteurs belges avouent prendre le volant au moins une fois par mois après avoir inhalé du gaz hilarant, une substance souvent considérée comme inoffensive et bon marché. Le problème est encore plus marqué chez les jeunes puisque 15% des conducteurs de moins de 34 ans consomment régulièrement cette substance avant de prendre la route, indique l'étude menée auprès d'un échantillon représentatif de 6.000 Belges. Le gaz hilarant, qui "connaît un intérêt considérable depuis quelques années", semble surtout avoir du succès auprès des jeunes Bruxellois: 15% des conducteurs avouent en consommer régulièrement, soit trois fois plus qu'en Flandre et en Wallonie. Globalement, les hommes (8%) conduisent deux fois plus sous l'effet du gaz hilarant que les femmes (4%). A Bruxelles, un jeune garçon sur trois (31%) déclare conduire sous l'influence de cette substance, soit 2,5 fois plus qu'en Wallonie (12%). Selon l'enquête, 5% des personnes interrogées conduisent sous l'effet de gaz hilarant combiné à d'autres drogues. "Seul" un pour cent indique prendre uniquement du gaz hilarant. "Les accidents dus à la consommation de substances volatiles, comme le gaz hilarant, ne sont pas rares et peuvent être mortels", affirme le professeur Dominique Vandijck, directeur général adjoint du Centre Antipoisons. "La combinaison avec d'autres stupéfiants tels que l'alcool, les tranquillisants ou d'autres drogues renforce l'effet et rend l'utilisation extrêmement dangereuse." En effet, un sentiment euphorique apparaît immédiatement après l'inhalation de gaz hilarant, souvent accompagné de fous rires et d'hallucinations. Des étourdissements, des nausées, une désorientation dans le temps et l'espace, une réactivité réduite et un sentiment général d'ivresse sont des symptômes courants. L'enivrement peut également se transformer en agressivité et entraîner de la confusion et de l'imprudence. Par ailleurs, si l'utilisateur respire trop de gaz hilarant et pas assez d'air, son cerveau manque d'oxygène, ce qui peut entraîner une perte de conscience, un coma, voire la mort. (Belga)